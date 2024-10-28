Тюмень и Тобольск примут 450 жителей Челябинской области

В субботу, 2 ноября, в Тюмень прибывают 450 туристов из Челябинской области, во время путешествия они узнают о главных достопримечательностях региона.

Гости прибудут в рамках межрегионального сотрудничества и подписанного соглашения о взаимодействии в сфере туризма между Тюменской и Челябинской областью. В железнодорожное путешествие он отправляются по двум маршрутам проекта "Дорогами открытий": в Тюмени и Тобольске – "Сибирское путешествие от Тюмени до Тобольска" (2 дня), а также в Тобольске – "Тобольск – ключ к Сибири" (2 дня).

В рамках первого тура отдыхающие познакомятся с достопримечательностями села Абалак, прогуляются по территории Тобольского кремля, посетят Тюремный замок, музей "Дворец наместника", Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий, Музей Семьи Императора Николая II и, конечно же, попробуют блюда сибирской кухни.



Участников второго тура ждет обзорная экскурсия по Тюмени с посещением пешеходной улицы Дзержинского, набережной Туры, сквера Сибирских кошек и других мест притяжения туристов. Также на выбор запланированы поездки в этностойбище "Увас Мир Хот" или на "Сибирский карнавал" в Ялуторовский острог. Второй день путешествия начнется с выезда в Тобольск на брендированном поезде "Императорский маршрут". В древней столице Сибири они побывают в Тобольском кремле, Тюремном замке и Музее Семьи Императора Николая II.