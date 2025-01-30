Тюменские депутаты и представители дум семи столиц регионов обсудили сотрудничество и опыт работы друг друга

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В Тюменской городской думе состоялась встреча руководителей представительных органов муниципальных образований из Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Ханты-Мансийска, а также Перми, Нижнего Новгорода и Якутии, Тобольска и Тюменского района. Участники мероприятия презентовали друг другу свои наработки и успешные практики по взаимодействию с избирателями и различными уровнями исполнительной и законодательной власти, а также обсудили перспективы межмуниципального сотрудничества.

Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий напомнила, что в ноябре прошлого года подписано соглашение о сотрудничестве с Тюменской гордумой, договоренности последовательно соблюдаются. "Ключевое для нас — это обмен опытом, межмуниципальное сотрудничество. Мы работаем в единой для всех нормативно-правовой базе, но, с другой стороны, разные регионы, разные муниципалитеты. Когда мы видим, как выполняет те или иные задачи депутатский корпус на местах — мы стараемся взять лучшие практики себе в работу и реализовывать их. Потому что каждый из нас заинтересован, чтобы жители наших городов жили хорошо, комфортно, благополучно и больше радовались", - отметила Анна Гурарий.

Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков, комментируя итоги встречи, отметил, что у представительной и исполнительной власти Тюмени интересный опыт по развитию общественных пространств, вовлечению бизнеса в решение городских вопросов, в том числе по благоустройству, реализации социально значимых проектов, строительству соцобъектов. По его словам, челябинцы непременно изучат этот опыт, чтобы применять в своей работе.

Первый зампредседателя Пермской гордумы Наталья Мельник считает, что состоялся интересный обмен опытом — многое записала тезисами для себя, и отметила, что опыт Перми тоже был востребован у участников встречи. "У нас всех свои особенности, свои достоинства. Например, у Нижнего Новгорода — аналитический центр. Я акцентировала внимание на местном самоуправлении и серьезной работе с ТОСами. У нас 112 ТОСов, они охватывают половину жителей Перми. У нас они получают бюджетное финансирование, так как это позволяет решать их локальные вопросы самостоятельно. Это одна из наших особенностей", - сообщила Наталья Мельник.

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров подчеркнул важность межмуниципального сотрудничества и сообщил, что такие встречи станут регулярными. "Мы обмениваемся лучшими практиками, делимся опытом, Каждый из нас варится в своем соку в своем регионе, нарабатывает что-то хорошее. Однако есть вещи, которые лежат на поверхности, но мы не можем их самостоятельно как-то идентифицировать, а коллеги это уже реализовали и положительно используют для развития своих городов. Такой обмен опытом между муниципалитетами приводит к тому, что наши люди получают более качественный уровень жизни. Поэтому очень важно и продуктивно, что такие встречи у нас станут традиционными. Сейчас мы договорились, что каждый регион по очереди будет принимать друг друга на своих территориях - будем обмениваться и делиться лучшими практиками", - поделился планами Игорь Прозоров.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что работа по сотрудничеству со столичнымигордумами других регионов, изучение опыта соседних и дальних муниципалитетов продолжится. "Это все очень важно. Успешные практики мы будем внедрять на своих территориях для того, чтобы развивать наши города и создавать еще лучшие условия для комфортного проживания горожан", - отметила Светлана Иванова.