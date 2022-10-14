В выходные в Тюмени будет пасмурно и немного дождливо

В пятницу погода благоприятна для прогулок на свежем воздухе и созерцания опадающей листвы, тем более что в дневные часы синоптики обещают горожанам солнце, несмотря на ветреную погоду воздух прогреется до +14 ºС.

В субботу преимущественно пасмурная погода, осадков не ожидается, днем до +13 ºС.

В воскресенье так же пасмурно, но всего лишь +10 ºС, во второй половине дня возможен небольшой дождь.