В выходные в Тюмени будет пасмурно и немного дождливо

В пятницу погода благоприятна для прогулок на свежем воздухе и созерцания опадающей листвы, тем более что в дневные часы синоптики обещают горожанам солнце, несмотря на ветреную погоду воздух прогреется до +14 ºС.
В субботу преимущественно пасмурная погода, осадков не ожидается, днем до +13 ºС.
В воскресенье так же пасмурно, но всего лишь +10 ºС, во второй половине дня возможен небольшой дождь.
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