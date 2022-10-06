В Тюмени смогут побывать 20 миллионов слушателей "Авторадио" со всей страны

Афиша предоставлена организаторами

В октябре "Авторадио" продолжит тур по городам России. В этом сезоне ведущие драйв-шоу "Поехали" успели побывать в Санкт-Петербурге, отметили сабантуй в столице Татарстана, продлили лето в солнечном Сочи и теперь отправляются в Тюмень - термальную столицу России, чтобы узнать, что такое сибирское гостеприимство.

Флагманы эфира "Авторадио" Иван Броневой, Лиза Калинина и Денис Курочкин поднимают настроение, развлекают и заряжают оптимизмом всю страну. Не даром в прошлом году ребята получили одну из самых престижных премий "Радиомания" - лучшей радиоигрой признали проект "What The Fake" в рамках утреннего шоу "Поехали" на "Авторадио". Каждое буднее утро в эфире Первого автомобильного: игры, розыгрыши, самые интересные новости, популярные блогеры, авторитетные эксперты и звездные гости.

Выездная открытая студия "Авторадио" разместится в "Конторе пароходства". У драйв-шоу "Поехали" ровно пять дней (с 24 по 28 октября), чтобы исследовать все самые интересные, экстремальные, красивые, необычные локации Тюмени, испытать на себе целебную силу термальных минеральных вод в "ЛетоЛето" и, конечно, рассказать об этом в эфире. Выездную студию "Авторадио" посетят первые лица региона, известные во всем мире спортсмены, артисты и медийные персоны.

В преддверии приезда звездных ведущих утреннего шоу "Поехали" Авторадио в Тюмени с 4 по 24 октября запускает акцию Авторадио-Мобиль. Каждый тюменец сможет не просто увидеть на дорогах города яркое авто, но и стать участником мероприятия. Главный приз - тот самый смартфон 14 модели - будет разыгран ведущими утреннего шоу "Поехали" 28 октября.

Слушайте утреннее шоу "Поехали" с 7:00 до 11:00 утра. Подробности проекта - в группе "Авторадио Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Генеральный спонсор - федеральная аптечная сеть "Фармленд". Партнеры: мультицентр "Контора пароходства" и термальный курорт "ЛетоЛето".