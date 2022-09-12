Новая неделя в Тюмени будет теплой и сухой

Синоптики обещают жителям областного центра отличную погоду на предстоящую неделю.

В понедельник, 12 сентября, днем солнечно и до +14 °С.

Во вторник, 13 сентября, облачно, но теплее на один градус - до +15 °С.

В среду, 14 сентября, воздух прогреется до +17 °С, но пасмурно.

Четверг, 15 сентября, порадует и солнцем, и теплом - ясный день и +19 °С.

Пятница, 16 сентября, около +17 °С, облачно.

В выходные солнечно и около +20°С. Осадков в течение недели не ожидается. Правда, МЧС предупреждает о возможных заморозках на почве 14-15 сентября в связи с понижением температуры ночью до -5 °С.