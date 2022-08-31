Лайфхак для родителей: как быстро приготовить полезный завтрак школьнику

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Все мы знаем о необходимости и пользе завтрака. "Завтрак съешь сам…", - говорится в известной поговорке, подтверждая, что этот прием пищи – один из самых важных для человека. А дети, которые получают полноценный завтрак, лучше развиваются, более успешны в учебе, реже склонны к беспокойству и гиперактивности.

В компании "Золотые луга" рассказали, как быстро и просто можно приготовить школьнику здоровый завтрак.

1. Паровой омлет. Для питательного белкового завтрака понадобятся: 100 мл молока "Золотые луга" или "Ситниковское", 3 яйца и любая начинка, например, сыр "Пошехонский" от компании "Золотые луга", который много лет подряд является лауреатом российских конкурсов и фестивалей. Взбейте яйца с молоком до однородной массы, добавьте тертый сыр, перелейте в смазанную растительным маслом форму и поставьте в пароварку на 20 минут. Альтернативной пароварке может послужить духовой шкаф или микроволновая печь.

2. Правильный бутерброд. В качестве основы возьмите цельнозерновой хлеб или булочку, намажьте его сливочным маслом "Золотые луга", сверху положите кусочек твердого сыра, ломтик постной ветчины или отварного мяса и дополните набор листом салата, кружочком помидора или огурца. В качестве напитка можно взять ацидофилин с сахаром "Живи здорово" - он поможет ученику лучше соображать на уроках и укрепит его иммунитет за счет входящих в состав лактобактерий.

3. Молочный йогурт с цельнозерновым печеньем – этот вариант вообще не требует приготовления. Йогурты компании "Здоровые луга" представлены в двух вкусах: клубника и вишня. Есть также питьевые йогурты в семейной упаковке, которого хватит на всех. Этот йогурт имеет три вкуса: "лимонный пай", "черничный пирог", "печеное яблоко – корица".

"Молочная продукция обязательно должна быть в рационе школьника, если нет противопоказаний. Продуктовая линейка компании "Золотые луга" разнообразна, есть варианты на любой вкус и возраст. Удобно, что наши товары есть в почти любом тюменском магазине – не составляет труда иметь в холодильнике ингредиенты для полезного завтрака. Родители могут быть спокойны: ваш школьник будет энергичен в течение дня и здоров в течение всего учебного года", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.