Зачем в XXI веке нужен домашний телефон?

Бытует мнение, что иметь в XXI веке домашний телефон – значит, иметь лишь дополнительную ненужную статью расходов. Но так ли это на самом деле?

Возможно, вы удивитесь, но домашняя телефония – уже давно не те дисковые телефоны, по которым лучше слышен треск или помехи от Интернета, чем голос собеседника. Это удобное и качественное дополнительное средство связи, по отдельным параметрам даже выигрывающее у мобильных телефонов.

Вы готовы к экстренным ситуациям. Кажется, что мобильный всегда под рукой. Но часто бывает, что, когда он действительно нужен, его не найти. В случае экстренной ситуации, когда счёт идёт на секунды, и нужно вызвать помощь, стационарный телефон незаменим.

Вы не зависите от мобильных операторов. Деньги на счету могут внезапно закончиться. Связь, особенно в отдаленных от крупных городов посёлках бывает нестабильной. Сотовые вышки могут выходить из строя. Домашняя телефония – безотказна.

Вы не зависите от электричества. Смартфоны любят разряжаться. С домашней телефонией вы всегда в зоне действия сети, но важно выбрать телефон не требующий подключения к сети электропитания.

Вы знаете, где ваши родственники. Если вы позвоните на стационарный телефон, сможете со 100% уверенностью знать, что человек дома. Это важно, если у вас есть бабушки и дедушки или дети школьники.

Вам выгодно звонить на городские номера. А звонить, к сожалению, иногда приходится, например, в поликлинику, школу, ТРИЦ или прочие call-центры. С сотового телефона такие звонки обойдутся в среднем дороже.

Ваши звонки в безопасности. Если вы сторонник теории заговоров или просто предусмотрительный человек, вам приятно будет узнать, что домашний телефон сложнее прослушивать, и это более затратно.

Жителям многоквартирных домов и частного сектора Тюмени и Тюменского района широкую тарифную линейку для домашнего телефона предлагает провайдер "Русская компания":

"Минимальный" - 140 рублей* в месяц - без предоплаченного времени разговора

"Повременный" - 220 рублей* в месяц (включено 300 минут)

"Безлимитный" - 390 рублей* в месяц (неограниченное количество минут)

* абонентская плата за предоставление линии в постоянное пользование включена в тариф.

Узнать подробности и задать вопросы специалистам “Русской компании” можно на официальном сайте провайдера либо по телефону: 39-00-39.