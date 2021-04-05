Почему в 2021 году стоит подключить домашний телефон

Всё больше людей считают, что иметь домашний телефон в 2021 году – нелепый атавизм. И действительно, кажется, зачем он нужен, когда уже повсеместно распространены смартфоны?

Однако же есть как минимум 6 причин, почему стоит обзавестись этим полезным устройством.

Смартфоны могут ломаться. Смартфоны нуждаются в зарядке. Представьте, что вы проснулись утром, а мобильный сломан. Вы даже такси вызвать не сможете или предупредить начальника.

Также с домашнего телефона можно дозвониться куда угодно даже во время Нового года или Апокалипсиса. Стационарные телефоны продолжают принимать и передавать сигнал и во время чрезвычайных ситуаций, во время которых мобильные линии могут быть перегружены. Или в дни, когда все резко начинают поздравлять друг друга. Например, по праздникам.

Домашний телефон работает независимо от электричества. Если вы надолго остались без света, и смартфон разряжен в ноль, выручит стационарный телефон.

Стационарный телефон помогает быть в курсе дел родственников и близких. Ведь если вы позвоните на стационарный телефон, можете со 100% уверенностью знать, что человек дома. Это важно, если у вас есть старые бабушки и дедушки или дети школьники. Да и старшее поколение, с трудом привыкающее к смартфону, может не услышать его звонка, а сигнал домашнего телефона пропустить сложно.

Есть и финансовая выгода. Часто с городского на городской номер звонить дешевле, чем с мобильного на городской. А еще у домашней телефонии более удобные и дешёвые тарифы для звонков по стране и миру при долгих разговорах.

Наконец, домашний телефон обязательно пригодится сторонникам различных теорий заговора, так как прослушивать его сложнее и более затратно, нежели мобильный.

Услуги домашней телефонии для жителей Тюмени и Тюменского района оказывает ООО "Русская компания". Провайдер предлагает качественную связь и линейку тарифов для домашнего телефона:

* "Минимальный" - 140 рублей в месяц - без предоплаченного времени разговора

* "Повременный" - 220 рублей в месяц (включено 300 минут)

* "Безлимитный" - 390 рублей в месяц (неограниченное количество минут)

Абонентская плата за предоставление линии в постоянное пользование включена в тариф.

Узнать подробности и задать вопросы специалистам "Русской компании" можно на официальном сайте провайдера либо по телефону: 39-00-39.