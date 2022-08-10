Тобольск заволокло дымом от лесных пожаров Югры

Фото - https://vk.com/typical_tobolsk

Жители Тобольска и Ярково жалуются в соцсетях на смог, который пришел из соседнего ХМАО-Югры, где на сегодня действует 64 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 110 369 га.

"Тобольск заволокло смогом. Жесть. Со склона горы можно увидеть, насколько плотная дымка. Соблюдайте меры предосторожности", - сообщается в группе "Типичный Тобольск" в Vk.

Подписчики отмечают, что и "в Ярково дышать нечем".

Жителям Тобольска в соцсетях советуют избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин и не открывать окон, осоенно в вечерние и утренние часы.