"Битва блинопеков" пройдет в эфире "Радио Шансон Тюмень"

Фотография предоставлена организаторами

"Радио Шансон Тюмень" представляет "Битву блинопеков" в своём эфире.

Масленица – добрый традиционный праздник, в который хочется и повеселиться от души, и вкусно поесть. Поэтому каждый будний день на протяжении Масленичной недели на волнах радио ведущие будут вести вкусные разговоры, разбираться в традициях этого старинного праздника, делиться рецептами и душевно встречать весну в хорошей компании слушателей.

Где в Тюмени отведать самых вкусных блинов? Где найти продукты для приготовления своего домашнего шедевра? Ответы на эти вопросы дадут эксперты в эфире "Радио Шансон Тюмень".

Гостями в Масленичную неделю станут представители самых востребованных ресторанов и торговых комплексов города. Вместе с ведущими они проводят зиму, встретят весну и подарят слушателям отличные подарки.

Генеральный спонсор - складской комплекс "Сибирский на Барабинской".