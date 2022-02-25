"Русское Радио" приглашает тюменцев на Масленицу

Фотография предоставлена организаторами мероприятия

"Русское Радио Тюмень" представляет любимое народное гулянье – Масленицу на базе отдыха "Верхний бор" 6 марта в 13:00.

Шапки-ушанки, валенки, матрешки, кокошники и, конечно, блины! Душе будет где развернуться: гулянья, песни и пляски, румяные девицы и скоморохи, сжигание чучела, а также много-много сюрпризов. И всё это - с масленичным размахом!

Отметить с задором и всей семьёй этот большой праздник в компании друзей "Русское Радио Тюмень" приглашает всех желающих. Также любой может принять участие в конкурсе на лучшее чучело Масленицы. Красочный парад чучел пройдет в рамках празднования, приз за 1 место – 10 тысяч рублей. Заявки принимаются до 4 марта в группе "Русское Радио в Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, в программе традиционные забавы – масленичный столб, детская анимация, розыгрыши подарков от "Русского радио" и партнеров проекта. Возрастная категория 0+

Генеральный партнер - Браст-Фанера сервис, федеральная сеть по продаже фанеры. Автомобильный партнёр - ООО "Никко", официальный дилер Mitsubishi в Тюмени. Главный гость – Тюменьмолоко. Партнеры: складской комплекс "Сибирский на Барабинской" и агентство недвижимости "СОВА".