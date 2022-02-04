Редкий вид сов обнаружили в Вагайском районе

В Красную книгу Тюменской области занесен вид семейства совиных — неясыть серая, регулярно встречающаяся в окрестностях города Тобольска, а также в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском, Исетском районах. Данный вид отличается от других представителей семейства сравнительно небольшим размером, характерными продольными и поперечными пестринами в оперении, и прочими особенностями.

Одна особь неясыти серой встречена сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области в Вагайском районе 26 января 2022 года вблизи автомобильной дороги, идущей до села Тукуз.

На данной территории отмечено многочисленное (около 25 особей) скопление представителей семейства совиных таких как бородатая неясыть, длиннохвостая неясыть (представлена на фото).

"Причиной скопления хищных птиц, вероятно, послужило образование глубокого снежного покрова, покрытого настом, что повлекло затруднение добычи пищи. В поисках пропитания птицы вынуждены обитать вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог, где снега намного меньше", - пояснили в департаменте недропользования и экологии.

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Фото департамента недропользования и экологии Тюменской области