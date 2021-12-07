Ямальский питомник выпустил на волю стадо овцебыков

Фото пресс-службу губернатора ЯНАО

Сотрудники Полярно-Уральского природного парка выпустили в дикую природу 15 овцебыков. Поголовье животных в естественной среде пополнят 3 самцов, 7 самок и 5 родившихся в этом году особей. На каждом животном ошейник с GPS-датчиком, они позволят специалистам отследить перемещение стада.

Это второй выпуск мускусного быка на волю, первый произведен в 2016 году, тогда в дикую природу выпустили 65 особей. По оценкам учёных, сейчас в дикой природе Ямала находится 300-400 животных.

"Выпуск сформировавшегося стада овцебыков в дикую природу позволит освоить новому виду северную часть полуострова Ямал, где они смогут найти корм и места укрытия. Как мы видим, идёт планомерная поэтапная работа по заселению арктической зоны овцебыками", – отметил начальник управления по организации работы особо охраняемых территорий службы по охране‚ контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО Роман Тибайкин.

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Впервые овцебыки появились на Ямале в 1997 году – 15 животных завезли с полуострова Таймыр. Сегодня Горнохадатинский участок Полярно-Уральского природного парка – крупнейший в мире питомник овцебыков. В специальных загонах (коралях) на 974 га содержится 110 животных. Это продуваемое место между двух горных хребтов не даёт задерживаться снегу, что позволяет животным легко передвигаться. А на заболоченной местности долины в изобилии представлена кормовая база. В 2017 году 20 животных из питомника были отправлены в Якутию, а в 2020 году – 10 в Красноярский край, сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.