Cильный ветер, снег и метель пообещали тюменцам синоптики в начале недели

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", 17 января в Тюменской области ожидается местами усиление ветра до 16-21 м/с, снег, метель. В течение дня явления будут ослабевать. Температура ночью -12,-17 °С, днем -10-15 °С, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

В остальные дни недели снегопадов не ожидается, со вторника по четверг в ночные часы от -13 до -15 °С, днем около -7-9 °С, облачно, но без осадков С пятницы по воскресенье в темное время суток может похолодать до -19 °С, днем до -12 °С.

Жителям региона рекомендовано при ухудшении погодных условий быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок.

При поездках в неблагоприятных погодных условиях водителям советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости лучше съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

Пешеходам нужно выбирать надевать обувь и одежду, соответствующую погодным условиям. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.