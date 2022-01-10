У Ростелекома на Урале сменился руководитель

Вице-президентом – директором макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" назначен Иван Пичугин.

"На посту директора макрорегионального филиала "Урал" Иван Пичугин сменил Сергея Гусева, занимавшего эту должность на протяжении пяти лет. Сергей Гусев переходит на работу в корпоративный центр компании "Ростелеком" в Москве", - сообщили в пресс-службе филиала Ростелекома в Тюменской и Курганской областях.

"В качестве руководителя Екатеринбургского филиала Иван Пичугин за два года добился высоких результатов в бизнесе. Уверен, что в новой должности он продолжит положительную динамику развития Ростелекома на Урале и реализует новые эффективные проекты", — сказал Сергей Гусев.

До нового назначения Иван Пичугин с марта 2020 года руководил филиалом Ростелекома в Екатеринбурге и Свердловской области. Сейчас он продолжит возглавлять Екатеринбургский филиал компании.