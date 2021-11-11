Как зарегистрироваться на портале Госуслуг без похода в МФЦ?

13:23 11 ноября 2021
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Чтобы не получить подтверждённую учетную запись на портале госуслуг, не обязательно идти в МФЦ. Более удобны варианты оформления через банк или через сайт Госуслуг.

Онлайн через банк. Для этого достаточно зайти на сайт госулуг, выбрать банк, услугами которого вы пользуетесь, и следовать указанным там алгоритмам. В мобильных приложениях банков такая опция тоже доступна.

Можно пройти регистрацию и на самом портале Госуслуг. Для этого нужно зайти на страницу регистрации, выбрать другой способ регистрации, указать фамилию и имя, номер телефона или электронную почту, а полученный код подтверждения ввести в специальном окне. Для полного доступа к Госуслугам заполните данные паспорта и СНИЛС и подтвердите учётную запись.

Теги: госуслуги
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