Тюменские многодетные семьи могут получить удостоверения

В Тюменской области начнут выдавать удостоверения многодетным семьям, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Удостоверение будет подтверждать статус многодетной семьи и даст возможность приобретать льготные билеты, например, на культурные мероприятия.

Подать документы можно через сайт госуслуг, филиалы МФЦ и комплексные центры социального обслуживания.

В МФЦ предоставление услуги "Выдача удостоверение многодетной семьи" начинается с сегодняшнего дня. Удостоверение смогут получить семьи, если:

• в семье воспитывается три и более ребенка (в том числе находящиеся под опекой/ попечительством) до 18 лет, а также до 23 лет при условии обучения в образовательных организациях по очной форме обучения;

• все члены семьи являются гражданами России;

• заявитель, а также не менее 3-х детей из семьи имеют регистрацию по месту жительства (пребывания) в Тюменской области;

• все дети, входящие в состав семьи, зарегистрированы совместно с заявителем либо со вторым родителем (опекуном, попечителем), с которым заявитель состоит в браке.

Для оформления удостоверения необходимо предоставить пакет документов, со списком можно ознакомиться здесь. Сок оказания услуги - 12 рабочих дней со дня подачи заявления.