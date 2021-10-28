В Тюмени на трех перекрестках установлена новая скорость движения

Ограничения максимальной скорости движения до 40 км/ч при подъезде к перекресткам на следующих улицах введено в местах концентрации ДТП.

Новая скорость установлена:

- по ул. 50 лет ВЛКСМ при подъезде к перекрестку с ул. Холодильной;

- по ул. Комсомольской при подъезде к перекрестку с ул. Свердлова;

- по ул. 50 лет Октября при подъезде к перекрестку с ул. Севастопольской.

В текущем году на них произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы 11 человек.

Данные мероприятия реализованы в целях снижения количества ДТП и тяжести их последствий, пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.