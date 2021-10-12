Натуральный творог незаменим в рационе взрослых и детей

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Творог – один из самых популярных молочных продуктов. Он является источником белка и кальция, содержит витамины, аминокислоты и другие ценные микроэлементы, входит в рекомендации по питанию для детей и взрослых, а также используется для приготовления различных блюд: завтраков, десертов, выпечки.

В составе творога много минералов — кальций, фосфор, железо, калий, цинк, селен, магний и натрий. А главное — легкоусвояемый белок, который воспринимается нашим организмом даже лучше, чем белок в рыбе и мясе.

Однако пользу для организма принесёт лишь продукт без добавок и консервантов, изготовленный из отборного молока. Это значит, что творог натуральный. Именно такой производит АО "Золотые луга". На предприятии соблюдают необходимые нормативы и ГОСТы, традиционную рецептуру, используя при этом современные технологии.

Раньше, по советской технологии, творог изготавливали в ваннах, перемешивая вручную. Из-за этого вкус и качество продукта во многом зависели от специалиста или смены. На заводе "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") функционирует автоматизированная линия по производству творога. Процесс абсолютно закрытый: творог варят в специальных танках, без контакта с окружающей средой. Автоматизация позволяет добиться однородного качества, постоянных физико-химических и микробиологических показателей продукта. Контроль качества осуществляется на всех этапах, от отбора молока-сырья до упаковки и транспортировки.

Творог торговой марки "Золотые луга" выпускается жирностью 0%, 5% и 9%, в разных упаковках. Особенно потребителям нравится творог в "ванночке" или контейнере, такой продукт удобно хранить, а также брать с собой и использовать в качестве перекуса. Помимо традиционного творога в такой упаковке представлен обезжиренный творог со сметанкой, он полностью готов к употреблению: достаточно перемешать, можно добавить по вкусу джем, ягоды. В одной порции – 250 граммов творога, изготовленного из натурального молока по проверенной рецептуре.

Как отмечают эндокринологи, творог лучше всего есть с продуктами, содержащими медленные углеводы. К таким относятся овощи и зерновой хлеб. Благодаря такому выбору перекус превращается в полноценный прием пищи, который не спровоцирует чувство голода. А вот со сладкими добавками следует быть аккуратнее, особенно людям на диете или с противопоказаниями.

Продукт можно есть как свежим, так и приготовленным. Оптимально - два раза в неделю. Лучше употреблять творог до 17:00, так он хорошо усвоится. А вот на ночь его есть не стоит, так как он создаст дополнительную нагрузку для поджелудочной железы. Тем, кто активно тренируется или приводит себя в форму, стоит включить творог в рацион на этапе набора мышечной массы, причем не как монопродукт, а как дополнение к другому блюду.

Перед употреблением необходимо убедиться в свежести творога. Для этого оцените цвет продукта: любой оттенок от жёлтого до серого может говорить о добавках или неправильном хранении. Творог должен иметь приятный кисломолочный запах, не вызывающий отторжения. Если сильно отдаёт кислым – лучше не рисковать.

Творог, как и любой натуральный кисломолочный продукт, важно правильно хранить. Не стоит надолго оставлять его при комнатной температуре или на солнце. Вскрытую упаковку также следует употребить как можно быстрее.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.