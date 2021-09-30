Тоболяки испугались пламени в районе "ЗапСибНефтехима"

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Вечером 29 сентября в пабликах появились кадры, на которых видно яркое горение на промзоне, ролик перепостил Telegram-канал ЧС Тюмень, но Сибур оперативно прокомментировал: "Пожара нет и не было".

"В связи с появлением слухов о якобы возгорании на "ЗапСибНефтехиме", сообщаем, что пожара нет и не было. На нефтехимических производствах регулярно проводятся ремонтные воздействия для обеспечения надежной работы оборудования. Во время них оборудование частично останавливается, затем пускается вновь. Эти процедуры могут сопровождаться эпизодическим интенсивным горением на факеле, которое является неотъемлемой частью пусковых операций", - говорится в официальном сообщении.

В компании подчеркнули, что явление временное, процесс контролируемый, воздействие на окружающую среду не превышает разрешенных нормативов.

В комментариях к ролику жители Тобольска отмечают, что хотели бы, чтобы их предупреждали заранее о подобных и других событиях, которые могут вызвать тревогу у населения.