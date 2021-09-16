На улице Мельникайте в Тюмени открыли новую полосу для движения

Дополнительная полоса для движения по улице Мельникайте в сторону улицы Дружбы открыта ночью, транспорт по ней движется в два ряда. Теперь проезжать этот участок дороги стало быстрее и удобнее, отмечают в госавтоинспекции.

Для удобства выезда на улицы Дружбы с левым поворотом установлен новый светофорный объект с дополнительной правой стрелкой. Движение со стороны улицы Дружбы в сторону улицы Мельникайте осуществляется в прежнем режиме, при этом проезжая часть расширена до двух рядов.

В настоящее время ведется мониторинг работы светофора, при необходимости его режим будет корректироваться. Движение по новой схеме будет осуществляться до открытия новой транспортной развязки.

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее. Строго соблюдать требования светофоров и дорожных знаков. Выбирать безопасную скорость на участке с изменившейся организацией дорожного движения.