Почему тюменцам стоит выбрать интерактивное телевидение?

От разнообразия провайдеров, поставляющих услуги телевещания, голова может пойти кругом. Не меньше вариантов и при выборе формата домашнего телевидения. Как определиться? Для тюменцев, ценящих высокое качество изображения, разнообразие каналов, своё собственное время и семейный бюджет идеально подойдет интерактивное телевидение.

IPTV – вершина телекоммуникационных технологий. Услуга позволяет смотреть ТВ-каналы через Интернет и обладает множеством преимуществ, главное из которых – возможность управлять просмотром: смотреть передачи в архиве, перематывать, ставить на паузу и записывать программы на внешний носитель.

Также IPTV гарантирует улучшенное качество картинки, сопоставимое с цифровым телевидением, но содержит большее число доступных каналов. При этом передача сигнала в данном случае так же идет по кабелю, что повышает надежность канала. IPTV доступно и на ТВ-приставках, и в приложениях для SMART телевизора (Android), и в мобильном приложении (iOS, Andriod).

При этом стоимость услуги выгодно отличается по сравнению с другими платными технологиями, предлагающими просмотр ТВ. К плюсам IPTV можно также отнести постоянное развитие онлайн-ТВ и введение новых опций. Единственным обязательным условием функционирования IPTV является широкополосный доступ в Интернет с высокой пропускной способностью.

Таким образом, IPTV дает больше каналов, чем аналоговое и цифровое телевидение, обеспечивает значительно лучшее качество картинки, чем аналоговое или спутниковое, и включает множество функций, доступных только при интерактивном ТВ.

Услугу интерактивного телевидения для жителей многоквартирных домов в Тюмени и Тюменском районе оказывает "Русская компания". Провайдер предлагает следующую линейку тарифов:

* "Клик 100" – скорость до 100 Мбит/с и 100 каналов IPTV за 450 рублей в месяц;

* "Клик 200" – скорость до 200 Мбит/с и 100 каналов IPTV за 599 рублей в месяц;

* "Клик 100+" – скорость до 100 Мбит/с и 246 каналов IPTV за 550 рублей в месяц;

* "Клик 200+" – скорость до 200 Мбит/с и 246 каналов IPTV за 699 рублей в месяц.

Узнать больше об IPTV от "Русской компании" и оставить заявку на подключение можно на сайте t72.ru или по телефону: 39-00-39.