Как царь довольным стал: интернет и ТВ по-царски от "Дом.ру"

Телеком-оператор "Дом.ру" запустил новую федеральную рекламную кампанию в поддержку цифрового телевидения и нового акционного предложения "Засмотрись".

Креативная концепция рекламной кампании, использующая образ царя и членов его семьи, нацелена на продвижение онлайн-кинотеатра и ТВ-приставки Movix Pro. Герой олицетворяет собой взыскательного клиента, получающего цифровые сервисы "Дом.ру" наивысшего качества.

В пакеты "Засмотрись" входит скоростной интернет до 500 Мбит/с, более 190 каналов цифрового ТВ и более ста тысяч разнообразных фильмов и сериалов от ivi.ru, Amediateka.ru и Start.ru. Кроме того, клиент получает в рассрочку приставку Movix Pro с голосовым управлением.

Подключая "Засмотрись" в сентябре и октябре 2021 года клиент получает скидку 50% на 2 месяца.

Комментирует директор по b2c компании "ЭР-Телеком Холдинг" Илина Кан: "Потребности наших клиентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы новая тарифная линейка включала в себя самые актуальные услуги и продукты. Основные ожидания наших клиентов, это разнообразный топовый контент и стабильный интернет, а также возможность пользоваться всеми сервисами без переплат. Все это мы подготовили в новых пакетах "Засмотрись".

С подробными условиями оказания услуг, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам можно ознакомиться на сайте.