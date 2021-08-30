Тюменцы присоединились к акции "Ночь кино"

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

В минувшие выходные по всей России уже в шестой раз прошла "Ночь кино". В Тюмени все желающие смогли присоединиться к ней 28 августа.

Традиционно мероприятие было посвящено Дню российского кино. В последнюю летнюю субботу в арт-пространстве на площади 400-летия Тюмени и арт-пространстве на Масловском Взвозе набережной реки Тура развернулся уличный кинотеатр. Здесь тюменцы смогли провести свой вечер в компании хороших фильмов и близких людей.

Несмотря на прохладную погоду, "Ночь кино" вызвала большой интерес как у взрослых зрителей, так и у юных любителей кино. Акция не оставила равнодушными и прохожих: одни из них останавливались, чтобы посмотреть отрывки, а другие – занимали свободные места уличных кинотеатров и оставались до конца фильма. Места хватило всем. Кроме того, зрители могли взять пледы, чтобы ничего не мешало комфортному просмотру.

В афишу мероприятия вошли две значимые российские картины последних двух лет: "Конек-Горбунок" и "Огонь". Выбор кинокартин стал для областной столицы символичным: они напрямую связаны с нашим регионом. Для Тюменской области, родины Петра Ершова, тема Конька-Горбунка всегда была очень значима, а в фильме-катастрофе "Огонь" одну из ролей сыграл актер Тюменского большого драматического театра Николай Аузин.