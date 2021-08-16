На нескольких улицах Тюмени ограничат движение до середины октября

В Тюмени с 24 августа по 15 октября будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

На время капитального ремонта тепловых сетей будет прекращено движение транспорта на автомобильных дорогах:

— ул. Кемеровской на участке от ул. Саратовской до ул. Томской;

— ул. Саратовской на участке от ул. Шадринской до ул. Курчатова;

— на проезде между домами № 18 и № 20 по ул. Курчатова;

— на проездах в районе домов № 35 и № 40 по ул. Тюменской.

Объехать перекрытые участки можно по улице Курчатова, улице Ботанической, улице Охотской. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.