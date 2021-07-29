На улице Авторемонтной ограничат движение транспорта

В Тюмени с 6 по 10 августа будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Авторемонтной в районе дома № 8. На этом участке пройдет ремонт тепловой сети. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Ямской и улице Аккумуляторной.