Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Неблагоприятные природные явления ожидаются в Тюмени завтра, 24 июля. Об этом сообщает Тюменский гидрометцентр.

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