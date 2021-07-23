Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Неблагоприятные природные явления ожидаются в Тюмени завтра, 24 июля. Об этом сообщает Тюменский гидрометцентр.
Ночью синоптики обещают кратковременный дождь, грозу, ветер юго-западный, 8–13 м/с, при грозе порывы до 15–18 м/с, температура воздуха составит +16ºС...+18ºС, днем дождь, гроза, ветер северо-западный, 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с, температура +22ºС...+24ºС, сообщает единый центр оперативного реагирования администрации города Тюмени.
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