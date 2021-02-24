На трассе Тюмень — Омск ограничено движение из-за непогоды

12:21 24 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В связи со сложными погодными условиями ограничено движение всех видов транспорта на участке с 246-й по 376-й километр федеральной автодороге Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах. Соблюдение введенных ограничений контролируется нарядами ДПС, об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Из-за сильного бокового ветра, снегопада на ряде участков автодороги особенно опасен встречный разъезд транспортных средств. 

Водителям, следующим через этот участок федеральной автодороги автоинспекторы будут рекомендовать припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС, специальных парковках для большегрузов. 

Ограничение введено с 12 часов 24 февраля до улучшения погодных и метеорологических условий.

Теги: ветер , ограничение движения , снегопад
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021