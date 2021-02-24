На трассе Тюмень — Омск ограничено движение из-за непогоды

В связи со сложными погодными условиями ограничено движение всех видов транспорта на участке с 246-й по 376-й километр федеральной автодороге Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах. Соблюдение введенных ограничений контролируется нарядами ДПС, об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Из-за сильного бокового ветра, снегопада на ряде участков автодороги особенно опасен встречный разъезд транспортных средств.

Водителям, следующим через этот участок федеральной автодороги автоинспекторы будут рекомендовать припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС, специальных парковках для большегрузов.