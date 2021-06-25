Тюменцев предупреждают о сильном ветре

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 26 июня, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

В ночь на субботу в городе преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 3–8 м/с, температура +11°С...+13°С, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8–13 м/с, при грозе порывы до 15–20 м/с, температура +24°С...+26°С.