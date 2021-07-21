"Дом.ru Бизнес" совершенствует мобильное приложение Облачной АТС

Фото: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Федеральный оператор "Дом.ru Бизнес" (АО "ЭР-Телеком Холдинг") обновил мобильное приложение Облачной АТС. Теперь пользователи могут скачать запись разговора и поделиться ею с коллегами, изменить скорость ее воспроизведения и перезвонить клиентам и партнерам из "Истории звонков".

Воспроизведение записи разговоров – одна из ключевых и наиболее востребованных функций облачной телефонии. Запись и последующее прослушивание избавит от необходимости перезванивать и уточнять, поможет объективно решать спорные вопросы, контролировать применение скриптов менеджером и быстро обучать новичков на реальных примерах.

Обновив мобильное приложение, пользователь ОАТС "Дом.ru Бизнес" сможет выбрать в плеере одну из четырех скоростей – стандартную или X1,25, X1,5 и X2. Ускоренное воспроизведение позволит прослушать большее количество записей и быстрее найти нужный момент разговора, зафиксировав важные детали общения. Можно скачать запись и поделиться ею через мессенджеры, оперативно обсудив ситуацию со звонком, чтобы принять верное решение или показать коллегам пример, как надо или, наоборот, не стоит общаться с клиентом.

В "Истории звонка" появилась кнопка "Перезвонить". Нажав на нее, можно быстро, буквально в пару кликов, связаться с клиентом с мобильного телефона.

Кроме того, "Дом.ru Бизнес" доработал отчет "Рейтинг сотрудника", в котором отображается количество и длительность входящих и исходящих звонков, выполненных каждым сотрудником за определенное время. Ранее при формировании данных для построения отчета были доступны только конкретные периоды – вчера, сегодня, прошлая неделя, текущая неделя, и т.д. В обновленной версии мобильного приложения можно выбрать любой произвольный интервал времени.

"Реалии таковы, что деловая активность все в большем объеме происходит именно в смартфоне. По-другому уже не будет. Поэтому мы не остановились на том, что в ноябре 2020 года запустили мобильное приложение Облачной АТС. Мы изучили пожелания пользователей по улучшению функционала приложения и реализовали самые популярные запросы в очередном обновлении. Теперь Облачная АТС в смартфоне стала еще удобнее и закрывает еще больше потребностей наших клиентов", – комментирует Александр Жуков, руководитель направления разработки и внедрения продуктов b2b АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru Бизнес").

Мобильное приложение облачной телефонии "Дом.ru Бизнес" доступно корпоративным клиентам компании с ноября 2020 года. Оно помогает руководителям и собственникам бизнеса контролировать звонки и анализировать работу менеджеров. Приложение наглядно демонстрирует, сколько звонков сотрудники приняли, совершили или пропустили, позволяет слушать записи разговоров прямо в смартфоне и настраивать основные функции ОАТС, не заходя в веб-интерфейс.

Обновления уже опубликованы в App Store и Google Play.