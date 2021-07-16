Действие подлежащих замене паспортов в России продлили до 90 дней

Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней. Также до 90 дней продлены сроки подачи документов для получения паспорта в 14 лет.

По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт. На время оформления нового паспорта, которые может длиться до 30 дней, человек может пользоваться временном удостоверением личности, который лишь частично заменяет паспорт. В частности, по нему нельзя оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

"Новое постановление избавит людей от таких неудобств. Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится", - говорится на сайте кабмина.

Постановление о о продлении срока действия российских паспортов подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Новые нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.