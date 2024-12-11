В преддверии Дня Конституции России в большом зале правительства Тюменской области прошла акция "Мы — граждане России", в рамках которой глава региона Александр Моор вручил паспорта 25 школьникам — участникам "Движения первых".
В числе участников церемонии лучшие представители юношества области — отличники, активисты, победители и призеры различных конкурсов из разных муниципалитетов региона.
"Вручил юным жителям Тюменской области их первые паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ получили 25 школьников – все они уже активно проявляют свои таланты, участвуют в соревнованиях, побеждают в олимпиадах и подают пример сверстникам. За этими ребятами будущее нашей Родины. Верю, что каждый будет достойным гражданином своей страны, готовым внести весомый вклад в ее развитие и процветание. Пусть все мечты сбудутся, а путь к ним будет светлым и успешным!" - сообщил в своем телеграм-канале Александр Моор.
На состоявшемся после вручения паспортов заседании координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи губернатор похвалил "Движение первых" за успехи, а муниципалитеты - за активную включенность в их деятельность.
По словам Моора, при недавнем визите вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил высокую слаженность в работе отделения "Движения первых" и подчеркнул правильность тюменского подхода.
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