Моор вручил первые паспорта девяти юным жителям Тюменской области

Фото Ольги Гениевской, https://vk.com/rddm72

В преддверии Дня детских общественных организаций губернатор Тюменской области Александр Моор вручил первые паспорта 9 юным жителям региона.

Церемония состоялась на заседании Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи.

Паспорта и подарки вручены школьникам, которые преуспели в спортивной, трудовой, учебной и социальной деятельности.



"Желаю дерзать, творить, воплощать свои лучшие мечты и идеи, смело идти вперед под руководством старших наставников!" — поздравил ребят Моор.

Акцию "Мы — граждане России" запустило Российское движение детей и молодежи "Движение Первых". Церемонии вручения проводят каждый месяц в дни государственных праздников и важных исторических дат. Всего в этом учебном году паспорта в торжественной обстановке получат более 500 тысяч подростков во всех регионах нашей страны.

Также главе региона были презентованы три инициативы участников-победителей марафона детских инициатив из Омутинского, Абатского районов и Заводоуковского городского округа. В четверг эти и еще 12 инициатив будут презентованы на фестивале, который пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщается в группе "Первые | Тюменская облаcть".