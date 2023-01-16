Тюменские подростки первые паспорта получат в обложке с Пушкинской картой

Полторы тысячи юных жителей Тюменской области, впервые получающие паспорт гражданина РФ, в подарок получат обложку на документ с QR-кодом "Пушкинской карты", сообщает информационный центр правительства ТО.

⁣Полезный аксессуар подарит Тюменское концертно-театральное объединение при поддержке МФЦ. Акция продолжает масштабную работу по продвижению проекта "Пушкинская карта", инициированную департаментом культуры Тюменской области.

Просканировав QR-код, подростки смогут узнать, что такое "Пушкинская карта", какие преимущества она дает и как ее оформить. По достижении 14 лет у них как раз появляется возможность стать участниками проекта и получать билеты на культурные мероприятия бесплатно.

95 тысяч молодых людей региона уже пользуются "Пушкинской картой". По количеству оформленных карт область занимает второе место среди субъектов УФО, входит в десятку лидеров России, отмечают в информцентре.