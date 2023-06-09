Моор вручил успешным подросткам их первые паспорта

16:17 09 июня 2023
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Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Дня России вручил паспорта граждан России 26 юным жителям региона. Церемония прошла в рамках областной патриотической акции "Мы – граждане России".

Паспорта из рук главы региона получили отличники учебы, победители олимпиад, успешные спортсмены, активисты-общественники, участники волонтерского движения. В Год педагога и наставника Губернатор адресовал особые слова благодарности учителям и родителям одаренных ребят. 

"При встрече с такими талантливыми, успешными молодыми людьми всегда испытываю особые чувства радости и гордости за вас, за наш регион и страну", - отметил в приветствии Моор.

После получения паспортов юноши и девушки по традиции произнесли торжественное обещание быть верными Родине.

Теги: акции , Александр Моор , паспорт
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