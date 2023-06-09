Моор вручил успешным подросткам их первые паспорта

Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Дня России вручил паспорта граждан России 26 юным жителям региона. Церемония прошла в рамках областной патриотической акции "Мы – граждане России".
Паспорта из рук главы региона получили отличники учебы, победители олимпиад, успешные спортсмены, активисты-общественники, участники волонтерского движения. В Год педагога и наставника Губернатор адресовал особые слова благодарности учителям и родителям одаренных ребят.
"При встрече с такими талантливыми, успешными молодыми людьми всегда испытываю особые чувства радости и гордости за вас, за наш регион и страну", - отметил в приветствии Моор.
После получения паспортов юноши и девушки по традиции произнесли торжественное обещание быть верными Родине.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru