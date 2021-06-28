На улице Пермякова временно ограничат движение

В Тюмени с 8 по 11 июля в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Пермякова в районе дома № 2а.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать перекрытый участок можно по улице Энергетиков и улице Пермякова, отмечают в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.