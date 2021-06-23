На улице Северной ограничат движение

16:24 23 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на улице Северной будет временно прекращено движение в связи капитальным ремонтом тепловых сетей.

С 3 июля по 24 августа ограничение будет действовать на участке улицы Северной  от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Елецкой, с 23 по 26 июля — на участке улицы Советской в районе пересечения с улицей Северной.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице  Елецкой, улице Профсоюзной, межквартальным проездам.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021