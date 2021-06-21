В Тюмени ограничат движение на улице Широтной

В Тюмени на время реконструкци тепловой сети на проездах к автомобильной дороге по улице Широтной будет прекращено движение транспорта:

— с 30 июня по 15 сентября на выезде на улице Широтную от здания № 137 по улице Мельникайте (ТЦ "Южный") и на выезде на ул. Широтную от дома № 17 по ул. Широтной.

— с 19 часов 16 июля до 06 часов 19.07.2021 на автомобильной дороге по ул. Н. Федорова в районе пересечения с ул. Широтной;

— с 19 часов 30 июля до 6 часов 2 августа на автомобильной дороге по улице 9 Мая и проезде от дома 19а в районе пересечения улице Широтной.