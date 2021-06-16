Тюменцев проконсультируют насчет прекращения права собственности на земельный участок

Завтра, 17 июня, Управление Росреестра по Тюменской области организует прямую телефонную линию, в рамках которой разъяснит вопросы, связанные с государственной регистрацией прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от такого права.

Проконсультирует жителей региона заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Екатерина Безбородова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону (3452) 43-75-00.