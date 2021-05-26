В Тюмени объявили штормовое предупреждение

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об опасных природных явлениях — очень сильном ветре, дожде, грозе, граде.

На юге Тюменской области во второй половине дня 26 мая с сохранением в ночные часы 27 мая местами ожидаются очень сильный ветер с порывами 25–27 м/с, крупный град, гроза, сильный дождь, сообщает единый центр оперативного реагирования.