В Тюмени объявили штормовое предупреждение

13:30 26 мая 2021
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Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об опасных природных явлениях — очень сильном ветре, дожде, грозе, граде.

На юге Тюменской области во второй половине дня 26 мая с сохранением в ночные часы 27 мая местами ожидаются очень сильный ветер с порывами 25–27 м/с, крупный град, гроза, сильный дождь, сообщает единый центр оперативного реагирования.

Теги: погода
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