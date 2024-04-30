В Голышмановском краеведческом музее можно посетить уникальную выставку

Юрий Павлов из поселка Голышманово – мастер живописи. Пишет пейзажи, натюрморты, портреты в разных техниках – маслом, акварелью, акрилом, карандашом. Посетители выставки "Семья – это дом, семья – это мир" почувствовали малую родину через его картины и в знакомых полевых тропинках, и в скромных букетах ромашек, и в кустах сирени. За долгие годы творчества Юрий Николаевич участвовал во многих коллективных и персональных выставках в городах Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Ишиме, селах Исетском и Медведево, поселке Голышманово. Супруги Павловы вырастили троих детей. Все они творческие в отца – и внуки тоже.

В отдельной витрине рукоделие мастера-берестянщика из села Шорохово Исетского района Алексея Кочкарева. Его дед когда-то мастерил берестяные туеса и короба, а сам он увлекся этим промыслом в 2015 году. Так что это дело у Кочкарева тоже семейное. За несколько лет Алексей в совершенстве освоил старинное ремесло. Его творения выставляются в Тюмени, в Исетском краеведческом музее, а теперь и жители поселка Голышманово любуются его работами.

Экспозиция под общим названием "Это у нас семейное" посвящена семейным увлечениям. Первой сюда попала семья Турчиных из деревни Земляной со своей коллекцией народных кукол- оберегов. Светлана Турчина передает свое мастерство в изготовлении народных кукол своей внучке Варваре Коневич. Девочка живет вТюмени, но все каникулы проводит в деревне у бабушки и дедушки. Она всерьез увлеклась рукоделием. Участвовала во Всероссийском фестивале творческих инициатив и открытий "Леонардо" и вошла в число победителей с проектом по истории ковроткачества. Сама смастерила куклу "Ковровщица". Выставка Турчиных оформлена в народных традициях – здесь и корзинки, и семейные реликвии – чемоданы, салфетки и травяные чайные сборы, которые сами собирают. Семья Турчиных – многонациональная, и ее представители с гордостью чтят русские, немецкие и казачьи традиции своих предков, сообщает КП-Тюмень.