В Тюмень вернулась тридцатиградусная жара

Сегодня, 21 мая, в Тюмени в дневные часы температура воздуха составит +30°С, ясно и без осадков, к вечеру до +24°С, осадков также не предвидится.

В субботу, 22 мая, в городе днем вновь до +30°С, ясно и без дождей, к вечеру до +25°С, без осадков.

В воскресенье, 23 марта, жара ненадолго отступит: днем до +25°С, малооблачно, возможен небольшой дождь. К вечеру до +18°С, без осадков.