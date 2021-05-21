В Тюмень вернулась тридцатиградусная жара

09:30 21 мая 2021
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Сегодня, 21 мая, в Тюмени в дневные часы температура воздуха составит +30°С, ясно и без осадков, к вечеру до +24°С, осадков также не предвидится.

В субботу, 22 мая, в городе днем вновь до +30°С, ясно и без дождей, к вечеру до +25°С, без осадков.

В воскресенье, 23 марта, жара ненадолго отступит: днем до +25°С, малооблачно, возможен небольшой дождь. К вечеру до +18°С, без осадков.

Теги: погода
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