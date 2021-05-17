В Тюмени жара пойдет на спад, но вернется к выходным

Самым жарким днем, по прогнозу синоптиков, станет воскресенье.

Сегодня, 17 мая, в Тюмени дневная температура воздуха составит до +32°С, малооблачно, осадков не предвидится, к вечеру до +26°С.

Во вторник, 18 мая, в городе до +23°С, возможен небольшой дождь. В среду, 19 мая, днем всего до +19°С, переменная облачность, без осадков. В четверг, 20 мая, в Тюмени до +21°С, ясно, без осадков.

В пятницу, 21 мая, в город вернется жара — днем до +29°С, ясно без осадков.

В субботу ожидается до +31°С, в воскресенье — до +35°С. В оба дня ясно и без осадков.