На выходных в Тюмени до плюс двадцати трех градусов

09:15 07 мая 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сегодня, 7 мая, в Тюмени в дневные часы до плюс восемнадцати градусов, к вечеру до плюс шестнадцати градусов, в течение дня ясно и без осадков.

В субботу, 8 мая, в городе днем до плюс двадцати трех нрадусов, также ясно и без осадков, к вечеру до плюс семнадцати градусов.

В воскресенье, 9 мая, в Тюмени днем до плюс двадцати двух градусов, к вечеру до плюс восемнадцати градусов, в течение всего дня пасмурно, но без дождей.

Теги: погода
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2021