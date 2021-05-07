На выходных в Тюмени до плюс двадцати трех градусов

Сегодня, 7 мая, в Тюмени в дневные часы до плюс восемнадцати градусов, к вечеру до плюс шестнадцати градусов, в течение дня ясно и без осадков.

В субботу, 8 мая, в городе днем до плюс двадцати трех нрадусов, также ясно и без осадков, к вечеру до плюс семнадцати градусов.

В воскресенье, 9 мая, в Тюмени днем до плюс двадцати двух градусов, к вечеру до плюс восемнадцати градусов, в течение всего дня пасмурно, но без дождей.