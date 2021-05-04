Тюменцев проконсультируют насчет постановки садовых домов на кадастровый учет

Тюменский Росреестр в мае проведет три телефонные консультации.
13 мая на актуальные вопросы в сфере лицензирования геодезической и картографической деятельности ответит начальник отдела геодезии и картографии Игорь Одинец.
Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 25-76-60.
20 мая изменения законодательства в части порядка постановки на государственный кадастровый учет и регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома разъяснит заместитель начальника отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Диана Савич.
Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8 (3452) 43-28-43.
27 мая на вопросы, связанные с порядком регистрации арестов (запретов) на недвижимость, ответит заместитель начальника отдела повышения качества ЕГРН Алла Сандуляк.
Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 час. по телефону 8 (3452) 43-73-33.
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