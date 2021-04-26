В Тюмени потеплеет до плюс двадцати градусов

Самым теплым днем на этой неделе станет воскресенье.

Сегодня, 26 апреля, в Тюмени в дневные часы до плюс двенадцати градусов, переменная облачность, возможен небольшой дождь, порывы ветра до пятнадцати метров в секунду.

Во вторник, 27 апреля, днем до плюс четырнадцати, малооблачно, скорость ветра до тринадцати метров в секунду, без осадков. Аналогичная погода в среду, 28 апреля, но возможен небольшой дождь.

С четверга по субботу, с 29 по 31 апреля, в городе в дневные часы от плюс десяти до плюс тринадцати градусов, вероятны небольшие дожди.

В воскресенье, 1 мая, в Тюмени днем до плюс двадцати градусов, переменная облачность, без осадков, порывы ветра до двадцати метров в секунду.