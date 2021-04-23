На выходных в Тюмени пасмурно

В субботу пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 23 апреля, в Тюмени в дневные часы до плюс тринадцати градусов и пасмурно, к вечеро до плюс десяти градусов, осадков не предвидится.

В субботу, 24 апреля, в городе небольшое похолодание. Днем пасмурно и максимум до плюс семи градусов, в течение дня небольшие осадки в виде дождя.

В воскресенье, 25 апреля, в Тюмени в дневные часы пасмурно и до плюс двенадцати градусов, но без дождей.