На выходных в Тюмени пасмурно

09:20 23 апреля 2021
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В субботу пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 23 апреля, в Тюмени в дневные часы до плюс тринадцати градусов и пасмурно, к вечеро до плюс десяти градусов, осадков не предвидится.

В субботу, 24 апреля, в городе небольшое похолодание. Днем пасмурно и максимум до плюс семи градусов, в течение дня небольшие осадки в виде дождя.

В воскресенье, 25 апреля, в Тюмени в дневные часы пасмурно и до плюс двенадцати градусов, но без дождей.

Теги: погода
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