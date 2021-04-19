На неделе в Тюмени вновь потеплеет

Температура свыше +10°С установится в городе с четверга.

Сегодня, 19 апреля, в городе днем до +3°С, ясно, без осадков, к вечеру до –3°С.

Во вторник и среду, 20 и 21 апреля, в Тюмени в дневные часы до +9°С, переменная облачность, осадков не предвидится.

В четверг, 22 апреля, в городе до +11°С, ясно и без дождей. В пятницу, 23 апреля, до +13°С, переменная облачность и вновь без осадков.

В выходные, 24 и 25 апреля, в Тюмени днем +11°С...+13°С, пасмурно, но дождя не обещают.