На неделе в Тюмени вновь потеплеет

09:18 19 апреля 2021
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Температура свыше +10°С установится в городе с четверга.

Сегодня, 19 апреля, в городе днем до +3°С, ясно, без осадков, к вечеру до –3°С.

Во вторник и среду, 20 и 21 апреля, в Тюмени в дневные часы до +9°С, переменная облачность, осадков не предвидится.

В четверг, 22 апреля, в городе до +11°С, ясно и без дождей. В пятницу, 23 апреля, до +13°С, переменная облачность и вновь без осадков.

В выходные, 24 и 25 апреля, в Тюмени днем +11°С...+13°С, пасмурно, но дождя не обещают.

Теги: погода
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