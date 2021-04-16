Тюменцев предупреждают о неблагоприятных природных явлениях

По данным Тюменского гидрометцентра, в воскресенье, 18 апреля, в Тюмени ожидается сильный ветер.
В этот день в городе возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер западный с переходом на северный, скорость 9–14 м/с, днем порывы до 19 м/с. Температура ночью 0°С...–2°С, днем +3°С...+5°С, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Тюмени.
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