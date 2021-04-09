На выходных в Тюмени до плюс пятнадцати градусов

Самым теплым днем станет воскресенье.

Сегодня, 9 апреля, днем преимущественно пасмурно и до плюс девяти градусов, осадков не предвидится, к вечеру до минус двух градусов.

В субботу, 10 апреля, в Тюмени днем до плюс тринадцати градусов, ясно и без осадков, к вечеру до плюс шести градусов.

В воскресенье, 11 апреля, днем до плюс пятнадцати градусов и малооблачно, к вечеру до плюс двенадцати градусов, дождя не обещают.