На выходных в Тюмени до плюс пятнадцати градусов

09:17 09 апреля 2021
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Самым теплым днем станет воскресенье.

Сегодня, 9 апреля, днем преимущественно пасмурно и до плюс девяти градусов, осадков не предвидится, к вечеру до минус двух градусов.

В субботу, 10 апреля, в Тюмени днем до плюс тринадцати градусов, ясно и без осадков, к вечеру до плюс шести градусов.

В воскресенье, 11 апреля, днем до плюс пятнадцати градусов и малооблачно, к вечеру до плюс двенадцати градусов, дождя не обещают.

Теги: погода
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