На выходных в Тюмени до плюс пятнадцати градусов

Самым теплым днем станет воскресенье.
Сегодня, 9 апреля, днем преимущественно пасмурно и до плюс девяти градусов, осадков не предвидится, к вечеру до минус двух градусов.
В субботу, 10 апреля, в Тюмени днем до плюс тринадцати градусов, ясно и без осадков, к вечеру до плюс шести градусов.
В воскресенье, 11 апреля, днем до плюс пятнадцати градусов и малооблачно, к вечеру до плюс двенадцати градусов, дождя не обещают.
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